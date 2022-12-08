В частности, за сутки уничтожено около 340 оккупантов, по 2 танка, боевых бронированных машин, артиллерийских систем и беспилотников.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, с 24 февраля, украинские военные ликвидировали более 93 тыс. российских оккупантов.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 93 тыс. 080 человек, из которых 340 уничтожено за минувшие сутки.

Кроме того, враг потерял 2 тыс. 937 танков (2 за сутки), 5 тыс. 911 боевых бронированных машин (2 за сутки), 1 тыс. 925 артиллерийских систем (2 за сутки), 395 реактивных систем залпового огня, 211 средств противовоздушной обороны, 281 самолет, 264 вертолета, 1 тыс. 603 беспилотника оперативно-тактического уровня (2 за сутки), 592 крылатые ракеты, 16 кораблей/катеров, 4 тыс. 528 единиц автомобильной техники и автоцистерн (2 за сутки) и 164 единицы спецтехники (1 за сутки).

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Потери ВСУ на войне против России

30 ноября президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Украине "погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных". Но эта информация оказалась недостоверной, ее удалили.

В ответ на это советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что погибших украинских военных в войне против РФ насчитывается до 13 тысяч.

Советник Офиса президента Алексей Арестович, в свою очередь, оценивал потери Украины в войне против России "между 10 и 20 тысячами убитых".

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