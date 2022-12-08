В Вооруженных силах Украины иронично отреагировали на панику в России из-за взрывов на аэродромах в нескольких областях.

После взрыва 5 декабря на аэродроме "Дягилево" Рязанской области со стоянки исчезли до 10 бомбардировщиков Ту-22 М.

В ВСУ причастность к этому событию отвергают, но там все же иронично прокомментировали его на своей странице в Facebook:

"Наиболее вероятной причиной происшествия является низкий уровень подготовки, халатное отношение к своим обязанностям и пренебрежение мерами безопасности со стороны технического персонала ВКС РФ".

Взрывы на российских аэродромах: основная информация

Ранее на этой неделе на российских аэродромах "Энгельс", "Дягилево" и еще одному в Курской области произошли взрывы.

Затем появились спутниковые снимки, подтверждающие "исчезновение" истребителей с этих аэродромов. Так, после странных взрывов 5 декабря на аэродроме стратегической авиации "Дягилево" Рязанской области со стоянки исчезло по меньшей мере 9 бомбардировщиков.

В украинской разведке заявляют, что за все произошедшее на этих аэродромах несет ответственность сама же Россия.

В Минобороны РФ сразу же обвинили Украину в этих атаках. Там убеждены, что по аэродромам работали дроны советского производства.

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