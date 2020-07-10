Кроме того, подконтрольные РФ боевики продолжают завозить через неконтролируемые Украиной участки границы модернизированные и новые снайперские комплексы российского производства.

На Донбассе оккупанты стали чаще использовать снайперов и диверсионно-разведывательные группы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины, полковник Максим Праута.

"Командование российско-оккупационных войск, несмотря на декларирование заявлений о стремлении к мирному урегулированию обстановки, продолжает мероприятия по ее дестабилизации. В частности, с начала июля зафиксировано увеличение количества случаев применения оккупантами диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар, в т. ч. укомплектованных кадровыми российскими военнослужащими, которые прибыли из состава соединений и частей Южного военного округа ВС РФ", - отметил он.

По словам Прауты, для прикрытия выхода снайперов и диверсионно-разведывательных групп в "серую зону" противник осуществляет минометные обстрелы позиций подразделений Объединенных сил.

Кроме того, по данным разведки, оккупанты продолжают завозить через неконтролируемые Украиной участки границы на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях модернизированные и новые снайперские комплексы российского производства.

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