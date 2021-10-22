Противник расширяет границы районов для размещения техники и вооружения и устанавливает вокруг них новые минно-взрывные заграждения с использованием противотанковых и противопехотных мин.

Русские оккупационные войска продолжают наращивать инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций, противник восстанавливает уже имеющиеся и оборудует новые позиции, в том числе ложные, с использованием макетов техники и вооружения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В то же время оккупанты активизировали инженерные работы и минирование участков местности в тыловых районах неподалеку от линии соприкосновения. При этом, противник расширяет границы районов для размещения техники и вооружения и устанавливает вокруг них новые минно-взрывные заграждения с использованием противотанковых и противопехотных мин ПФМ-1, ПОМ-2, ПМН-2, МОН-50, ОЗМ-72, запрещенных международными конвенциями", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГУР, такие действия российских оккупационных войск создают дополнительную опасность для гражданского населения, которое проживает на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

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Напомним, как рассказал командир Сил специальных операций Григорий Галаган в интервью "Украинскому центру безопасности и сотрудничества", в Украине на территории каждой области, подконтрольной Киеву или захваченной противником, люди должны быть готовы к угрозе вторжения со стороны Российской Федерации.

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Автор: Леся Лещенко