Силы обороны в боевых условиях постоянно усиливают свои способности, изучают вражескую ПВО и РЭБ и успешно уничтожают по всей линии фронта артиллерию и технику противника с помощью дронов.

Народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель Постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев рассказал, как можно оценить работу системы российской ПВО в Москве регионах, благодаря таким событиям с беспилотниками, которые долетают вплоть до столицы РФ.

"Судя по всему, не такая уж добрая ПВО у них. Мы предпринимаем различные попытки, как узнать об их ПВО и некоторые попытки являются эффективными. Я думаю, что россиянам и, в частности, москвичам, нужно привыкать к подобным историям. Они должны понимать, что в эту игру, можем играть в двоих. И что не только Киев может быть под ракетными ударами или под ударами дронов", - акцентировал Чернев в эфире телемарафона.

Он отметил, что Украина постоянно усиливает свои способности и изучает систему противовоздушной обороны противника по всей линии фронта.

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"Наши технологии, конечно, усиливаются и улучшаются. В боевых условиях, имея длиннющую линию фронта, мы постоянно усиливаем свои способности, опять же, изучаем их ПВО и РЭБ (система радиоэлектронной борьбы - УНИАН). Прежде всего, РЭБы, потому что это первое препятствие для дронов. Мы изучаем, что они имеют и мы уже научились обходить многое из того, что у них есть на сегодняшний день",- подчеркнул Чернев.

Он напомнил, что каждый день в сводках Генштаба ВСУ можно увидеть большое количество артиллерии и техники противника, которую успешно уничтожают силы обороны. "Это также, в первую очередь, делается дронами, которые проходят их РЭБЫ и являются эффективными, потому что мы научились это делать. Это также не лимит наших возможностей, мы постоянно совершенствуемся", - акцентировал депутат.

Он добавил, что в Украине есть десятки производителей дронов, которые работают на нашу победу и государственная инвестиция в 40 млрд. грн в производство украинских беспилотников, о которой недавно заявили в правительстве, еще больше усилит возможности собственного производства.

"Это существенная сумма. Более того, все команды, которые показали свою состоятельность на поле боя, они законтрактованы на весь год, все их производственные возможности. То есть все, что можем производить, будет поставляться в войска. Это совершенно разные дроны, и разведывательные, и ударные, и камикадзе, другие. Но это также не только воздушные дроны, мы работаем по многим направлениям", - отметил Чернев.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки констатировал, что во всем мире уже убедились, что будущее в системе безопасности и обороны за беспилотными летательными аппаратами.

"Нужно понимать, что будущее за дронами. И это уже видит не только Украина, и наши партнеры, другие страны, которые понимают, что с помощью, например, одного-двух морских дронов можно уничтожить линкор, или ракетный крейсер, который стоит десятки и сотни миллионов долларов. А морской дрон, например стоит 500 тыс. долларов. На это есть запрос не только в Украине", - сказал Чернев .

Вместе с тем, Украина должна усиливать свою систему ПВО и имеет все перспективы в ближайшие годы нарастить производство собственных систем вооружения, в частности, систем ПВО.

"Было бы странным, если бы мы не замались этим вопросом, имея ракетный террор со стороны РФ. Мы очень благодарны нашим международным партнерам, но мы понимаем, что постоянно мы не можем зависимыми только от них...Мы также разрабатываем несколько различных систем. И надеемся, что через некоторое время мы получим собственные разработки. Системы противовоздушной обороны - это одни из самых высокотехнологичных отраслей в системе ВПК, это сложный процесс. Некоторые системы уже прошли первые тестирования и испытания, не буду детализировать, но точно работа идет. Я надеюсь, что в ближайшей перспективе мы увидим работу и наших систем", - подытожил Чернев.

Атака дронов на Москву 30 июля - что известно

В ночь на воскресенье, 30 июля, в Москве раздались взрывы. Почти сразу появилась информация о повреждении башен "Москва-Сити", а мэр Москвы Собянин заявил об "атаке украинских беспилотников". В связи с инцидентом в Московской воздушной зоне ввели временное ограничение на полеты.

Позже в Минобороны РФ признали атаку и обвинили Украину. При этом в российском ведомстве заявили, что дроны упали на "Москва-Сити" после того, как их подавили с помощью РЭБ. Также еще один сбили на районе Одинцово.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат не подтвердил и не опроверг причастность украинских военных к взрывам. Комментируя ночную атаку дронов на Москву он отметил, что "в России постоянно что-то летает, в том числе в Москве" и констатировал, что российской глубинке больше не видать покоя.

Генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж отметил, что сейчас разрушается миф о неприступности Москвы. Он напомнил, что российская армия ежедневно и каждую ночь атакует Украину, при этом в России выработали концепцию, когда их удары законны, а соответствующие – нет.

Ранее, 24 июля по информации Русской службы "Радио Свобода" сообщалось, что утром Москву атаковали два неизвестных беспилотника. В России отмечали, что якобы дроны были уничтожены с помощью систем РЭБ. Москва традиционно обвинила в атаке Украину, однако украинские военные не подтвердили, что дроны были запущены Силами обороны.

Как сообщал УНИАН, 30 июля в утренней сводке Генштаб ВСУ информировал, что за прошедшие сутки российские захватчики нанесли по территории Украины восемь ракетных, 33 авиационных ударов и совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

По данным ВС ВСУ ночью 30 июля 2023 года противник атаковал Украину с юго-восточного направления четырьмя ударными БпЛА "Shahed-136/131". Силами и средствами Воздушных Сил все вражеские БпЛА уничтожены в пределах Херсонской и Днепропетровской областей.

26 июля премьер-министр Денис Шмыгаль во время своего выступления на форуме, посвященном годовщине проекта "Армия Дронов" заявил, что Кабинет министров Украины в этом году инвестирует 40 миллиардов гривен в украинских производителей беспилотников.

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