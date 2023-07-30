Российская глубинка после атаки беспилотников на Москву может забыть о покое. Теперь война в Украине касается всех жителей Российской Федерации.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что в России постоянно что-то летает, в том числе в Москве.
"Есть те, кого война "не касается" - она уже касается. Уже есть определенные настроения в России - что-то прилетает, и громко… Поэтому говорить о российском покое в глубинке уже не приходится", - заявил военный в эфире телемарафона.
При этом он указал, что россияне получили то, что хотели.
Ночная атака дронов на Москву - что известно
В ночь на 30 июля Москве атаковали дроны, после чего появились сообщения о разрушениях на фасадах двух башен "Москва-Сити". В связи с инцидентом воздушную зону над Москвой закрыли для полетов.
В минобороны РФ обвинили в атаке Украину. При этом в ведомстве заявили, что дроны упали на "Москва-Сити" после того, как их подавили с помощью РЭБ. Еще один беспилотник сбили на районе Одинцово.
В соцсетях появилось видео, снятое местной жительницей. Девушка пожаловалась на сильный взрыв, из-за которого все вокруг было усыпано осколками и стеклом.