Юрий Игнат отметил, что россияне могут забыть о покое.

Российская глубинка после атаки беспилотников на Москву может забыть о покое. Теперь война в Украине касается всех жителей Российской Федерации.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что в России постоянно что-то летает, в том числе в Москве.

"Есть те, кого война "не касается" - она уже касается. Уже есть определенные настроения в России - что-то прилетает, и громко… Поэтому говорить о российском покое в глубинке уже не приходится", - заявил военный в эфире телемарафона.

Видео дня

При этом он указал, что россияне получили то, что хотели.

Ночная атака дронов на Москву - что известно

В ночь на 30 июля Москве атаковали дроны, после чего появились сообщения о разрушениях на фасадах двух башен "Москва-Сити". В связи с инцидентом воздушную зону над Москвой закрыли для полетов.

В минобороны РФ обвинили в атаке Украину. При этом в ведомстве заявили, что дроны упали на "Москва-Сити" после того, как их подавили с помощью РЭБ. Еще один беспилотник сбили на районе Одинцово.

В соцсетях появилось видео, снятое местной жительницей. Девушка пожаловалась на сильный взрыв, из-за которого все вокруг было усыпано осколками и стеклом.

Вас также могут заинтересовать новости: