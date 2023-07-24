Россияне обвинили в атаке дронов Москвы Украину.

В России серьезно развита система радиоэлектронной борьбы, которая помогает "сажать" беспилотники. Об этом сказал, комментируя сегодняшнюю возможную атаку дронами министерства обороны в Москве, представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что не знает каких-то деталей об этой возможной атаке, но не исключает, что чьи-то дроны могли быть ликвидированы и без ПВО, а с помощью средств РЭБ.

"К сожалению, оккупанты пошли далеко вперед в этом вопросе, ведь развивали направление средств радиоэлектронной борьбы. Не обязательно БПЛА сбивать зенитными пушками, а можно просто его заставить "сесть", - подчеркнул Игнат.

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По его словам, Россия имеет мощные станции РЭБ, которые препятствуют работе наших Сил обороны, и у них есть достаточно этих систем. "Украина имеет также неплохие сдвиги в средствах РЭБ, но немного мы поздно начали, надо было раньше начать", - добавил он.

Атака БПЛА по Москве и Крыму - главное

Сегодня, 24 июля, утром Москву атаковали неизвестные беспилотные летательные аппараты. Фрагменты дрона нашли возле здания, которое находится недалеко от министерства обороны Российской Федерации.

Никто в Украине не подтвердил, что эти дроны были запущены нашими Силами обороны. В России отметили, что якобы дроны были уничтожены с помощью систем РЭБ.

Кроме того, этим утром были атакованы также военные объекты россиян в оккупированном Крыму. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе.

Оккупанты утверждали, что в небе над полуостровом силами противовоздушной обороны сбито, а также подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 11 дронов противника.

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