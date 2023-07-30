Экс-глава СВР напомнил, что российская армия каждый день и каждую ночь атакует Украину.

Украина задекларировала, что для ВСУ нет никаких ограничений для ударов на территории Российской Федерации, в частности по стратегически важным объектам. Удар по столице РФ носит военно-политический характер.

"Мы четко занимаем линию, Залужный подтвердил, что нет никаких ограничений для нанесения ударов по объектах на территории России. Страна-агрессор каждый день и каждую ночь наносит удары по нашим мирным городам, по объектам инфраструктуры, зерновым терминалам, совершает акты терроризма и агрессии", - рассказал генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире телеканала Freedom.

При этом он отметил, что в России выработали концепцию, когда их удары законны, а ответные – нет.

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"Четкие удары по стратегически важным для обороны объектам – аэродромам, складам с боеприпасами, нефтебазам, пусковым установкам, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины, России и также Москва. Удары по столице РФ носит военно-политический характер. Путин неоднократно заявлял, что Москва неприступна, а тут получается, что беспилотники наносят удары, особенно по "Москва-Сити", где находятся объекты, обслуживающие войну. Сейчас демонстрируется пробивание линии защиты, которая считалась недосягаемой. Это удар по престижу Путина, Минобороны России", - объяснил экс-глава СВР.

Также он подчеркнул, что в России ничего не защищено, а режим показывает свою слабость даже в защите столицы.

Атака дронов на Москву 30 июля - что известно

Ночью 30 июля 2023 года в Москве заявили об атаке дронов. Почти сразу появилась информация о повреждении башен "Москва-Сити". В связи с инцидентом небо над Москвой закрыли.

Утром в минобороны РФ признали атаку, но обвинили Украину. В ведомстве заявили, что дроны упали на территории "Москва-Сити" после подавления их с помощью РЭБ, а еще один беспилотник сбили в районе Одинцово.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что российской глубинке больше не видать покоя.

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