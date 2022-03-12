Поврежден склад с боеприпасами, детонируют снаряды, вспыхнул пожар.

В Василькове Киевской области после авиаудара загорелась нефтебаза.

Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

"В Василькове после авиаудара горит нефтебаза. В селе крачки оккупант ночью обстрелял нефтебазу", - сообщил он.

Как сообщает полиция Киевской области в Telegram, враг нанес мощный авиаудар по городу Васильков Киевской области, сброшено по меньшей мере 6 ракет в районе военного аэродрома.

"Мощный авиаудар по Василькову. Сегодня, 12 марта, около 7 утра враг сбросил по меньшей мере 6 ракет в район военного аэродрома. Поврежден склад с боеприпасами. Детонируют снаряды. Вспыхнул пожар", - говорится в сообщении.

На месте работают спасатели. Полиция устанавливает, есть ли повреждения в близлежащих домах. Информация о пострадавших уточняется.

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