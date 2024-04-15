В общем дроны поразили 11 российских кораблей и Крымский мост, который Россия использовала для поставки вооружения на войну.

Представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко рассказал в эфире телемарафона о результатах использования морских дронов, технических характеристиках и новом поколении ударных беспилотников.

Так, дроны СБУ уже поразили 11 российских кораблей, а также Крымский мост. Первое успешное применение прототипов морских дронов произошло в октябре 2022 года. "Тогда в Севастопольской бухте получили повреждения четыре военных судна РФ, среди них были ракетоносители "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". То есть, это эти корабли, которые ракетами обстреливают территорию нашего государства", - сказал он.

Далее СБУ пополняло свою копилку целей. "И здесь речь не только о кораблях, но и о поражении Крымского моста. Можно сказать, что за почти полтора года от первого применения дронов в Севастопольской бухте, СБУ достигла поставленных целей. А именно, уменьшила военные мощности врага на море и разблокировала украинские торговые пути в Черном море, в частности, "зерновой коридор", - акцентировал Дехтяренко.

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Морские дроны - это украинская разработка, в то время в целом мире не существовало альтернативы. "Существующие западные беспилотники были слишком большие и не маневренные, их с легкостью могли обнаруживать вражеские РЛС. К тому же, западные дроны не имели боевой части, потому что они использовались преимущественно для логистических целей или для разведки", - отметил он.

Отмечается, что морские дроны незаметны как для подводной акустики, так и для надводных радаров. "Дрон должен был работать в шумовом диапазоне на границе двух сред - воды и воздуха, именно из-за небольших размеров и особенностей конструкции снизу его не слышит гидроакустика, а сверху его не замечают радиолокационные станции. Более того, корпус этого дрона изготовлен из радиопоглощающего материала. Этот концепт полностью подтвердил свою незаметность и ударную мощь во время спецопераций, которые СБУ проводила совместно с ВМС. То есть, такие дроны можно увидеть только визуально, а не на системах наблюдения", - пояснил он.

Сегодня СБУ использует дроны двух типов - Sea Baby ("Морской малыш") и "Мамай", над их совершенствованием постоянно работает команда специалистов СБУ совместно с ВМС Украины и с другими Силами безопасности и обороны.

"Например, Sea Baby 2024 года выпуска - это дроны нового поколения, которые являются еще более смертоносными. Он отличается от предыдущей модели как внешним видом, так и тактико-техническими характеристиками. Среди прочего новый дрон "Sea Baby" способен доставить почти тонну взрывчатки на более тысячи километров. А это значит, что СБУ может достать вражескую цель в любой точке Черного моря", - подчеркнул Дехтяренко.

Сейчас новый "Морской малыш" проходит полный цикл испытаний, СБУ адаптирует новейшее бортовое вооружение и отрабатывает все возможные технические нюансы, добавил он.

"Морские дроны СБУ уже показали, что Россия - это не морская держава, а государство, которое идет на дно. В качестве общего анонса могу сказать, что после победы, благодаря СБУ и нашим побратимам из Сил обороны, Черное море станет популярным местом для дайвинга. Думаю, будет немало желающих посмотреть на российский металлолом на дне нашего украинского моря. Мы над этим работаем", - подчеркнул Дехтяренко.

Атаки по оккупантам в Крыму: что известно

Ранее The Sun написал что Украина имеет примерно 100 дней, чтобы осуществить решающую атаку на Крымский мост. По мнению западных экспертов, это можно сделать с помощью определенного оружия.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк пообещал повторные атаки на Крымской мост, отметив, что Украина имеет потенциал для его полного уничтожения.

Напомним, в июле 2023 года во время первой атаки на Крымский мост до цели доплыли и поразили два украинских дрона Sea Baby.

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