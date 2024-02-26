При пересечении границы мужчине нужно иметь при себе военно-учетный документ, в котором стоит штамп о пребывании на учете и наличии отсрочки.

В Украине во время действия военного положения, которое сейчас продлено до середины мая, право на выезд за границу для мужчин ограничено. В то же время есть исключения, в частности, выехать за границу имеет право мужчина, имеющий жену с инвалидностью. Однако не все так просто, и стоит обратить внимание на определенные нюансы относительно документов.

Как рассказал в комментарии ZN.UA адвокат Андрей Межирицкий, инвалидность жены II группы является основанием для получения отсрочки и она дает право на выезд из страны. Он также рассказал, какие документы понадобятся при прохождении границы.

паспорта для выезда за границу (свой и жены);

оригинал свидетельства о браке;

пенсионное удостоверение жены, в котором указана группа и причина инвалидности.

При этом адвокат отметил, что место регистрации (общее или раздельное) значения не имеет.

Видео дня

"А вот с документами из ТЦК на сегодня сложилась такая ситуация, что пограничники требуют их, несмотря на то, что это не предусмотрено правилами пересечения границы и судебная практика, к сожалению, их в этом поддерживает", – подчеркнул Межирицкий.

Поэтому при пересечении границы мужчине нужно иметь при себе военно-учетный документ (приписное, военный билет, временное удостоверение военнообязанного), в котором стоит штамп о пребывании на учете и наличии отсрочки на основании абзаца 11 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Новый закон о мобилизации - что известно

7 февраля Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" (регистрационный номер 10449).

22 февраля секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что к документу подали более 4 тысяч правок.

При этом, по словам адвоката, версия законопроекта об усилении мобилизации, которая сейчас находится на рассмотрении Рады, предусматривает призыв мужчин, проштрафившихся с алиментами, даже если они многодетные.

Вас также могут заинтересовать новости: