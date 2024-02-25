Законопроект об усилении мобилизации имеет подводные камни.

Версия законопроекта об усилении мобилизации, которая сейчас находится на рассмотрении Рады, предусматривает призов мужчин, проштрафившихся с алиментами.

Поэтому многодетным отцам-нарушителям уже сейчас стоит задуматься, как покрыть задолженность. Иначе у государства будут законные основания забрать их в армию, объяснила юрист Кристина Очкур, специалист адвокатского бюро "Пані в законі", которая на You Tube поясняет все особенности законопроекта о мобилизации.

Как известно, официально законопроект 10449 до сих пор не приняли в Раде, но в нем прописан интересный момент, дающий возможность мобилизации многодетных мужчин.

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Отметим, что "многодетными" в Украине считаются семьи, у которых есть трое или больше детей несовершеннолетнего возраста (до 18 лет).

"Мужчины, которые не платят алименты, при этом имеют трое или больше детей, могут попасть под мобилизацию, несмотря на то, что многодетны", - уточнила Очкур.

По ее словам, новая версия законопроекта внесет правки в статью 23 касательно пункта об отсрочки мобилизации для упомянутой категории украинцев.

"Если за законопроект проголосуют в таком виде, то многодетные мужчины, которые не платят алименты, не смогут воспользоваться правом на отсрочку", - уточнила юрист.

Она посоветовала не временить с выполнением своих обязательств, ведь суммы алиментов сами по себе не сгорят и никуда не исчезнут. Очкур считает, что если касательно призыва лиц с инвалидностью Рада еще может принять новые правки, то по моментам с задолженностью алиментов - навряд ли.

У уклонистов будут отбирать квартиры - адвокат дала объяснение

На данный момент из-за неразберихи в версиях обновленного закона о мобилизации многие украинцы не понимают, какую из них сейчас рассматривает Рада, о чем там говориться, и стоит ли верить слухам о том, что людям будут блокировать счета или отбирать квартиры.

Юрист Кристина Очкур ответила на самые "страшные" из них, к примеру, развенчав миф об аресте имущества со стороны ТЦК. Что грозит украинцам в реальности и что предлагает "главный" законопроект о мобилизации - в материале.

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