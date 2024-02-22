Правки будут вносить в сравнительную таблицу до конца недели, отметил нардеп.

Мобилизация в Украине продолжается. Уже известно, что ко второму чтению законопроекта по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета подано более 4 тыс. правок.

Об этом секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил в комментарии "Укринформу". Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" (№10449).

"К законопроекту о мобилизации подали 3 тыс. 776 правок в электронном режиме. Также подавали вручную - это еще ориентировочно 500 правок. До конца недели их будут вносить в сравнительную таблицу", - рассказал депутат.

Видео дня

В центре внимания мобилизация - новости, которые сегодня стоит знать

Как сообщал УНИАН, обновленную версию законопроекта о мобилизации Кабинет министров Украины передал в парламент в конце января. Предыдущую, которая была внесена в конце декабря, правительство отозвало из-за критики законопроекта в парламенте и обществе. 7 февраля ВР проголосовала за документ в первом чтении. До 21 февраля был установлен срок подачи поправок ко второму чтению законопроекта.

Накануне Роман Костенко отмечал, что к законопроекту о мобилизации подано уже 2 тыс. 527 правок. По предварительной информации, оборонный комитет начнет нарабатывать законопроект о мобилизации к голосованию во втором чтении уже на следующей неделе.

Вас также могут заинтересовать новости: