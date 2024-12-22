По его словам, немотивированные люди даже боеприпасы иногда отказываются носить.

Командир 2 самоходного артиллерийского взвода 1 самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона, лейтенант Виталий Волянский призвал полностью отказаться от практики "бусификации" мужчин, а вместо этого уделить больше внимания рекрутингу.

"Разница между людьми, которые добровольно мобилизовались и теми, кого принудительно мобилизовали, очень ощутима. Возьмем к примеру персонал. Если в батарее есть люди, которые более-менее были мотивированы и добровольно мобилизовались, то они значительно быстрее справляются со своими обязанностями, хотят учиться и эффективно работать. Люди, которые были совсем немотивированы, извините, иногда не хотят даже боеприпасы носить", - пояснил Волянский "Еспресо".

По словам лейтенанта, лучше в армии иметь одного мотивированного человека, чем 10 принудительно мобилизованных. Он отметил, что с того одного будет больше практической пользы.

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"Я понимаю, что принудительная мобилизация закрывает потребности Сил обороны в личном составе. Впрочем, нам срочно нужно отходить от практики "бусификации" людей. Потому что вместо 10 человек, которых принудительно мобилизуют, пусть лучше придет один и будет гораздо лучше выполнять обязанности, учиться и конечно развивать свою карьеру в армии", - подытожил Волянский.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, Украине могут снизить мобилизационный возраст до 18-20 лет. Соответствующее решение собираются утвердить уже в первые месяцы 2025 года. Об этом заявил советник комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский.

В Министерстве обороны уже подготовили мотивационный пакет для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет для подписания контракта о службе в армии.

В BBC говорили о том, что темпы мобилизации в Украине не покрывают даже текущие потери.

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