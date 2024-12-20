Волянский заявил, что партнеры могут вынудить Украину снизить мобилизационный возраст.

В Украине могут снизить мобилизационный возраст до 18-20 лет. Соответствующее решение собираются утвердить уже в первые месяцы 2025 года.

Об этом заявил советник комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский в эфире "Новини.Live".

"Европейские и американские партнеры с 2022 года призывают украинскую администрацию снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Когда у меня спрашивают о том, снизится ли он - конечно снизится. Я думаю в следующем году в первых месяцах - январе, феврале или марте будет утверждено такое решение", - сказал он.

Видео дня

По его словам, главным поводом для изменения минимального мобилизационного возраста является давление со стороны американских партнеров. Он обратил внимание, что особенно активно союзники начали говорить об этом в последние месяцы.

Волянский добавил, что на снижение мобилизационного возраста Украина может пойти в том случае, если союзники пригрозят сократить или полностью отказаться от предоставления военной помощи, если это требование не будет выполнено. Он считает, что в армию не обязательно будут призывать именно с 18 лет.

"18 лет - это сейчас вкидывают, чтобы проверить настроение общества. Могут призывать, например, с 20 лет. Если нам поставят условие - снижайте (минимальный возраст для мобилизации - УНИАН) до 20 лет или мы уменьшаем поддержку. Что тогда? Так считают американские генералы, включая генерала Бена Ходжеса, который руководил армией США в Европе. Он призывал неоднократно с 2022 года снизить мобилизационный возраст. Он удивлялся тому, как на фронт можно допускать людей старше 35 лет. Он говорил, что воевать должны молодые", - добавил Волянский.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине изменят основания для отсрочки от мобилизации для тех, кто ухаживает за родственниками. Верховная Рада рассмотрит законопроект о реформе МСЭК, который предусматривает изменения в закон о мобилизации.

Кроме того, в BBC говорили о том, что темпы мобилизации в Украине не покрывают даже текущие потери. При этом украинская армия является одной из самых старых в мире, пишет издание.

Вас также могут заинтересовать новости: