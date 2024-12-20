В Украине могут снизить мобилизационный возраст до 18-20 лет. Соответствующее решение собираются утвердить уже в первые месяцы 2025 года.
Об этом заявил советник комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский в эфире "Новини.Live".
"Европейские и американские партнеры с 2022 года призывают украинскую администрацию снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Когда у меня спрашивают о том, снизится ли он - конечно снизится. Я думаю в следующем году в первых месяцах - январе, феврале или марте будет утверждено такое решение", - сказал он.
По его словам, главным поводом для изменения минимального мобилизационного возраста является давление со стороны американских партнеров. Он обратил внимание, что особенно активно союзники начали говорить об этом в последние месяцы.
Волянский добавил, что на снижение мобилизационного возраста Украина может пойти в том случае, если союзники пригрозят сократить или полностью отказаться от предоставления военной помощи, если это требование не будет выполнено. Он считает, что в армию не обязательно будут призывать именно с 18 лет.
"18 лет - это сейчас вкидывают, чтобы проверить настроение общества. Могут призывать, например, с 20 лет. Если нам поставят условие - снижайте (минимальный возраст для мобилизации - УНИАН) до 20 лет или мы уменьшаем поддержку. Что тогда? Так считают американские генералы, включая генерала Бена Ходжеса, который руководил армией США в Европе. Он призывал неоднократно с 2022 года снизить мобилизационный возраст. Он удивлялся тому, как на фронт можно допускать людей старше 35 лет. Он говорил, что воевать должны молодые", - добавил Волянский.
Мобилизация в Украине - последние новости
Ранее УНИАН сообщал, что в Украине изменят основания для отсрочки от мобилизации для тех, кто ухаживает за родственниками. Верховная Рада рассмотрит законопроект о реформе МСЭК, который предусматривает изменения в закон о мобилизации.
Кроме того, в BBC говорили о том, что темпы мобилизации в Украине не покрывают даже текущие потери. При этом украинская армия является одной из самых старых в мире, пишет издание.