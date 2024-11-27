Если каждая воинская часть будет иметь рекрутинговый центр, то уменьшится количество "отказников" и случаев самовольного оставления части военнослужащими.
Об этом в эфире "Новини.LIVE" сказал Руслан Горбенко, народный депутат от "Слуги народа", отвечая на вопрос о поручении командирам бригад создать штатное подразделение рекрутинга в боевых воинских частях.
"Это первый шаг реформирования ТЦК. Я думаю, что следующий шаг - за каждой воинской частью будет закреплен территориальный центр комплектации. И еще раз подчеркиваю: бригада - это большое предприятие. И если у нас есть отдел рекрутинга, - это, в том числе, отдел обучения", - отметил он.
Депутат добавил, что обучение - это предоставить возможность уметь сохранить жизнь.
"Поэтому, я думаю, что если каждая воинская часть будет иметь такой рекрутинг-центр и в дальнейшем за этими воинскими частями будет закреплено ТЦК, - они точно будут понимать... И, в том числе, у нас уменьшатся "отказники", СЗЧ. Потому что они будут точно отбирать мотивированных ребят и, в том числе, и учить мотивации", - сказал Горбенко.
На уточнение относительно его слов о том, что это первый шаг реформирования ТЦК, поэтому началась ли сейчас какая-то соответствующая реформа, парламентарий отметил, что перед Сухопутными войсками ранее была поставлена задача по реформированию ТЦК.
"Очень сейчас много сменилось руководителей. Они проходят там детекторы. И оставляют только тех, кто проходит детектор, и чист на руку", - сказал Горбенко.
Реформирование ТЦК
Ранее Максим Жорин, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, высказал мнение, что люди, которые говорят о расформировании ТЦК, абсолютно ничего не понимают в том, как построена система в армии, как все работает и как может работать.
Он считает, что кроме несправедливости со стороны ТЦК есть еще и абсолютно неадекватная позиция гражданских по отношению к ТЦК.
Украинский военный Даниил Яковлев заявил что, в военкоматах нужно убрать военный сегмент, и все перевести на обычные ЦНАПы.
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