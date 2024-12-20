Отмечают, что мотивационный пакет уже готов.

В Министерстве обороны подготовили мотивационный пакет для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет для подписания контракта о службе в армии. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

По его словам, в частности, в мотивационном пакете есть возможность оформления ипотеки на жилье.

"Относительно мотивационного пакета, который касается граждан Украины в возрасте до 25 лет. На сегодняшний день завершено внесение изменений во все нормативно-правовые акты, которые обеспечивают поощрение за прохождение службы. Сам пакет уже готов. Предусмотрена в мотивационном пакете и ипотека на жилье на заключение контракта гражданами страны от 18 до 25 лет", - подчеркнул Гаврилюк.

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Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, законодательством предусмотрено, что мобилизационный возраст в Украине наступает с 25 лет.

Начальник Черкасского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Олег Тимошенко в интервью "18000" отметил, что до 25 лет человек должен заниматься семьей и учебой, а если он желает присоединиться к Силам обороны Украины, то может подписать добровольный контракт. Он напомнил, что президент дал поручение разработать особый контракт для этих людей, который будет содержать расширенный мотивационный пакет.

Военный эксперт Сергей Грабский недавно заявил, что снижение мобилизационного возраста имеет смысл, поскольку это позволит более целесообразно использовать человека в армии.

В то же время британский военный эксперт Фрэнк Ледвидж убежден, что это станет катастрофой.

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