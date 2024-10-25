Отмечается, что общая обученность населения к сопротивлению отпугивает врага.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко высказался в поддержку военной подготовки женщин.

"Нужно ли это будет сейчас призывать женщин? А почему не стоит подготовить их, обучать? Это же не обязательно призывать", - говорит военный.

По его словам, чем больше общая обученность населения к сопротивлению, его консолидация и умение слаженно взаимодействовать между группами и по половому или профессиональному признаку, тем меньше враг хочет воевать.

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"Чем больше мы будем иметь планов действий, чем больше мы будем иметь подготовленных людей к сопротивлению, чем лучше мы будем вооружены - тем меньше мотивации у России воевать и нападать на нас... План действий надо иметь такой, чтобы рассчитывать худшую ситуацию, а лучшая - придет сама. То есть всегда вызовы и проблемы нужно рассматривать с худшей стороны. Так как военные операции рассматриваются. Они всегда рассматриваются с самого сложного варианта и с самых негативных результатов ее проведения. Для того, чтобы обезопасить и минимизировать риски", - подытожил он.

Мобилизация женщин в Украине - что сообщалось

По данным Министерства обороны, сейчас общая численность женщин в Вооруженных силах Украины - 68 000, из них военнослужащих - более 48 000. Непосредственно в зоне боевых действий находятся около 5 000 военнослужащих.

Недавно посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, что в ВСУ будут призывать женщин, если это будет необходимо, чтобы спасти Европу от войны.

Согласно закону Украины о мобилизации, женщин могут мобилизовать в армию только по добровольному согласию. При этом на воинский учет должны стать все женщины, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность, в возрасте от 18 до 60 лет.

Вопрос обязательной службы женщин сейчас даже не обсуждается, заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

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