Она отметила, что надо быть готовой, что многие вещи могут разочаровать, но это не повод не служить.

Боевой медик, морской пехотинец и поэтесса Ярина Черногуз рассказала, к чему следует готовиться в армии женщинам, которые стремятся присоединиться к ВСУ.

В интервью для Армия TV она отметила, что надо быть готовым к тому, что многие вещи могут разочаровать. "Надо просто себе сказать - что бы ни было, я это выдержу. Есть немало вещей, из-за человеческих факторов, которые разочаровывают, но это не повод не служить и разочаровываться в армии", - отметила Черногуз.

Также она обратила внимание, что в феминистических организациях много говорят, что армия еще не готова к женщинам. "Я с этим очень не согласна, потому что армия не готова и к мужчинам", - сказала боевой медик.

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По ее наблюдению, армия является такой структурой, в которой есть много моментов, которые никому не нравятся. "Но это не повод не служить, когда есть необходимость защищать государство", - подчеркнула она.

Черногуз считает, что на все недостатки в армии можно смотреть иначе.

"Я бы посоветовала женщинам запастись очень большим терпением, юмором. Некоторые ситуации нужно обязательно воспринимать с юмором и настойчивостью. Если ты хочешь - ты свое получишь. В армии лучше быть пробивной женщиной. Если ты не имеешь пробивной натуры - будет трудно. Лучше это в себе воспитать до того момента, когда ты идешь", - отметила Черногуз.

Отдельно, говоря об изменениях в армии в целом, Черногуз выразила убеждение, что произошло больше положительных моментов. "Потому что, война, принося смерть и потери, в то же время, делает подразделения и армию более живой", - отметила Черногуз.

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