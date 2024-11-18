По словам бойца с позывным "Тунец", каждый человек выполняет свою работу даже в тылу.

Отправлять на фронт всех украинских мужчин не является хорошей идеей. Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал боец Вооруженных сил Украины с позывным "Тунец".

По его словам, каждый человек выполняет свою работу даже в тылу.

"Если всех гнать на фронт, то кто останется в тылу? Кто-то работает дальнобойщиком, кто-то - сварщиком, кто-то - электриком. И что, всех этих людей отправят воевать? Я так не считаю", - сказал боец.

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В то же время он согласен, что если не будет страны, то "не будет ни работы, вообще ничего".

"Но не всех надо гнать. Самой стране надо делать такую рекламу армии, что армия - это не только смерть, слезы... На войне всегда есть шутки, всегда есть побратимство. Благодаря этому можно сделать большие шаги к победе", - считает военный.

При этом, по его мнению, мужчин в возрасте 18-25 лет надо привлекать в ВСУ только на добровольных началах:

"Это должно складываться в их головах. У них должна быть какая-то мотивация и желание служить. Прежде всего - желание защищать государство. Если говоришь, что государство тебе ничего не дало, - так сделай что-то для этого государства, чтобы оно тебе что-то дало".

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Рустем Умеров высказался о "бусификации" на улицах. По его словам, ведомство планирует отойти от болезненных для населения практик.

Ранее мы информировали, что в Украине в 2025 году мобилизация будет продолжена. Мобилизация нужна исходя из потребностей фронта и выполнения целей военной стратегии.

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