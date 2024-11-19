Оккупанты почти подошли к стадиону "Авангард" в центре города.

Российские войска вошли в центр города Часов Яр в Донецкой области, битва за который продолжается уже больше полугода

Как напоминает аналитик BILD Юлиан Рёпке, Часов Яр находится на возвышенности и защищён с востока водным каналом Северский Донец — Донбасс. Российские войска долгое время не могли его перейти.

Однако теперь им это удалось, и судя по кадрам уличных боёв, ВС РФ почти подошли к стадиону "Авангард" в центре города.

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Как отмечает Рёпке, российские войска впервые замечены в центре Часова Яра, и вокруг не заметно готовых к бою украинских солдат.

"Мы видим сплошные руины и применение украинцами дронов, чтобы атаковать россиян. Это всегда указывает на то, что россияне уже контролируют эту территорию, а украинцы атакуют их дронами, находясь примерно в 100 метрах западнее", — заявил эксперт BILD.

Ситуация на фронте

Ранее Рёпке отмечал, что оккупантам удалось прорваться в Курахово и закрепиться на его окраинах. По его словам, сейчас россияне контролируют уже 15% города.

Как отмечал военный эксперт Сергей Грабский, Кураховское направление остается основным для россиян на этом этапе войны. Он отмечал, что противник ставит себе задачу выйти на линию Часов Яр - Константиновка - Покровск на севере, а с юга выровнять линию фронта - точкой должен быть Константинополь-Андреевка.

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