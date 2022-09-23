Жесткий подход российских властей к мобилизации вызывает общественный гнев по всей стране, отметили аналитики.

Власти Российской Федерации, вероятно, провели с Украиной масштабный обмен пленными в день объявления мобилизации, чтобы приуменьшить значение этого обмена.

Жесткий подход Кремля к мобилизации вызывает общественный гнев и недоверие по всей РФ, сообщил американский Институт исследования войны (ISW).

"Кремль, вероятно, попытался преуменьшить значение обмена пленными с Украиной, который крайне непопулярен среди российских националистов и милблогеров, предприняв обмен в тот же день, когда Путин (российский президент Владимир Путин - Ред.) объявил о частичной мобилизации", - отметили аналитики.

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В ISW добавили, что в ходе масштабного обмена пленными в Украину были возвращены, в частности, защитники мариупольского завода "Азовсталь" - лидеры батальона "Азов", которых в России пропагандисты называли нацистами и широко разрекламировали их захват в плен.

"Крайне правые российские блогеры раскритиковали обмен и спросили, отказался ли Кремль от "денацификации" Украины, - одной из заявленных целей российского вторжения", - отмечается в материале.

Мобилизация в России и масштабный обмен пленными

21 сентября Владимир Путин объявил о том, что в России начинается частичная мобилизация. Власти РФ отмечали, что призывать будут только военных, которые находятся в запасе.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу говорил, что мобилизовать в РФ планируют около 300 тыс. человек. По данным СМИ, в российскую армию хотят призвать миллион человек.

В СМИ уже появилась информация, что повестки в России получала не только военные, пребывающие в запасе. В РФ прошли акции протеста, было много задержанных. По сведениям Avtozak LIVE в Telegram, только в 18-м отделе полиции Санкт-Петербурга находятся 27 арестованных после участия в акциях против мобилизации.

Также 21 сентября был масштабный обмен пленными между Украиной и РФ. В Украину вернулись 215 героев, среди них есть 124 офицера.

На свободе оказались такие самые известные командиры - Святослав Паламарь ("Азов"), Герой Украины Денис Прокопенко "Редис" из "Азова", Олег Хоменко ("Азов"), Сергей Волынский "Волына" из 36-й бригады морской пехоты, Дениса Шлегу из Нацгвардии, а также Герой Украины Евгений Бова.

Кроме того, на Родину вернулась известная многим украинцам "Пташка" - Екатерина Полищук и беременные Черненькая Анастасия, Шумовецкая Яна и Мамонова Марьяна.

200 защитников Украины обменяли на проросийского политика, кума Владимира Путина Виктора Медведчука, а 5 командиров - на 55 захватчиков. Командиры будут находиться в Турции до конца войны.

Из российского плена вернулись также 10 иностранцев, которые защищали Украину - пятеро британцев, двое американцев и по одному представителю Хорватии, Швеции и Марокко.

Президент Владимир Зеленский полагает, что пленным офицерам, командирам из "Азовстали", а также иностранцам могла грозить вторая Еленовка или показательное судилище.

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