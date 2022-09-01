Интенсивный обстрел россиянами Энергодара – города-спутника ЗАЭС – продолжается с 5:00 утра.

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправилась на Запорожскую АЭС несмотря на сообщения, что российские войска начали интенсивный обстрел города-спутника ЗАЭС Энергодар.

Об этом сообщает Reuters.

Как отметил генсек агентства Рафаэль Гросси, миссии известно об "усилении военной активности в этом районе", но останавливаться на полпути наблюдатели не собираются.

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"В этом районе наблюдается повышенная военная активность. Зайдя так далеко, мы не остановимся", - сказал он.

Ранее мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что минометные обстрелы в городе не прекращались сегодня, 1 сентября, с 5 утра. По его словам, в городе также слышны автоматные очереди.

Как сообщал УНИАН, по приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов.

Миссию возглавляет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Миссия сфокусируется на трех задачах: физическая защита; ядерная безопасность; гарантии нераспространения ядерных материалов.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ в ЗАЭС, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая территорию возле АЭС.

При этом Ермак подчеркнул, что "это именно российские провокации".

Справка УНИАН. Российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. С тех пор Россия отказалась от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

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