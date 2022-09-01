Российские войска с целью обвинить Украину в обстрелах всю ночь били из артиллерии по жилым районам города-спутника ЗАЭС Энергодара.
Об этом сообщают местные паблики.
Есть попадания по объектам инфраструктуры, в некоторых районах отсутствует водоснабжение. По словам местных жителей, враг попал в один из жилых домов.
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов уточнил, что враг обстреливает город из минометов. Есть раненые.
"С пяти часов утра не прекращаются постоянные минометные обстрелы города. Слышны автоматные очереди. Известно о попадании в несколько гражданских объектов. Есть пострадавшие! Сколько именно - выясняем", - отметил он.
Горожан призвали оставаться дома и соблюдать правила двух стен.
Оккупационные власти города традиционно перевели вину за обстрелы в Украину. В рашистских пабликах заявили о массированном артиллерийском ударе.
Оккупационные власти города традиционно переложили вину за обстрелы на Украину. В рашистских пабликах заявили о массированном артиллерийском ударе.
Как сообщал УНИАН, по приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов.
Миссию возглавляет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Миссия сфокусируется на трех задачах: физическая защита; ядерная безопасность; гарантии нераспространения ядерных материалов.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ в ЗАЭС, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая территорию возле АЭС.
При этом Ермак подчеркнул, что "это именно российские провокации".
Справка УНИАН. Российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. С тех пор Россия отказалась от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.