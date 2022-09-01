Горожан призвали оставаться дома и соблюдать правила двух стен.

Российские войска с целью обвинить Украину в обстрелах всю ночь били из артиллерии по жилым районам города-спутника ЗАЭС Энергодара.

Об этом сообщают местные паблики.

Есть попадания по объектам инфраструктуры, в некоторых районах отсутствует водоснабжение. По словам местных жителей, враг попал в один из жилых домов.

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Мэр Энергодара Дмитрий Орлов уточнил, что враг обстреливает город из минометов. Есть раненые.

"С пяти часов утра не прекращаются постоянные минометные обстрелы города. Слышны автоматные очереди. Известно о попадании в несколько гражданских объектов. Есть пострадавшие! Сколько именно - выясняем", - отметил он.

Горожан призвали оставаться дома и соблюдать правила двух стен.

Оккупационные власти города традиционно перевели вину за обстрелы в Украину. В рашистских пабликах заявили о массированном артиллерийском ударе.

Оккупационные власти города традиционно переложили вину за обстрелы на Украину. В рашистских пабликах заявили о массированном артиллерийском ударе.

Как сообщал УНИАН, по приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов.

Миссию возглавляет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Миссия сфокусируется на трех задачах: физическая защита; ядерная безопасность; гарантии нераспространения ядерных материалов.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ в ЗАЭС, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая территорию возле АЭС.

При этом Ермак подчеркнул, что "это именно российские провокации".

Справка УНИАН. Российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. С тех пор Россия отказалась от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

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