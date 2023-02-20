Пекин может инициировать резолюцию в ООН к годовщине войны, которая будет соперничать с представленной союзниками Украины.

Спустя год после объявления о "безграничном" партнерстве с Россией Китай пытается убедить мир, что придерживается нейтралитета и может помочь положить конец войне против Украины.

Однако эта идея вызывает скептицизм в США и Европе и опасения чиновников, что китайские мирные предложения будут созвучны с идеями российского диктатора Владимира Путина и смогут получить поддержку в ООН, пишет Bloomberg.

Анонсированный Китаем на Мюнхенской конференции по безопасности в эти выходные мирный план для Украины до сих пор не был обнародован. Политический советник китайского лидера Си Цзиньпин Ван И, анонсируя его, заявлял, что речь будет идти о призывах к уважению территориальной целостности, защите ядерных объектов и противодействию использованию биохимического оружия.

Видео дня

Ознакомленные с планом европейские чиновники сказали Bloomberg, что в план, вероятно, будут включены призывы к прекращению огня и прекращению поставок оружия в Украину. Они предполагают, что эти предложения будут созвучны с тем, что российский диктатор Владимир Путин скажет во время своего выступления 21 февраля.

"Потенциально могут предложить проект резолюции Организации Объединенных Наций в первую годовщину вторжения 24 февраля, чтобы конкурировать с резолюцией, поддержанной сторонниками Украины, требующими, чтобы Россия вывела войска и прекратить боевые действия.Хотя у плана Китая мало шансов на успех, союзники США обеспокоены тем, что это предложение может найти отклик в странах глобального Юга и потенциально привлечь голоса в ООН", – отмечают журналисты.

Bloomberg также отмечает, что подобное мирное предложение помогает китайскому лидеру поддерживать имидж мирового государственного деятеля.

Позиция Китая в отношении войны в Украине - что стоит знать

Китай неизменно повторяет, что выступает за прекращение войны в Украине и мирные переговоры и якобы не поддерживает само вторжение России. В то же время официальные лица Китая публично отстаивают некоторые из причин, по которыми Россия оправдывает войну, как противостояние расширению НАТО.

Китай также воздерживается от жесткой критики в адрес России в связи с захватнической войной и устроенным россиянами террором против украинского населения.

В течение последнего времени Китай, оказывающий дипломатическую поддержку Путину, пытается дистанцироваться от России, повторяя, что отношения между странами основаны на "трех нет": никаких союзов, никакой конфронтации и никаких объединений против какой-либо третьей стороны. В то же время лидер Китая Си Цзиньпин ни разу с начала полномасштабной войны не разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, тогда как переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным происходили по меньшей мере 4 раза.

Ранее США утверждали, что Китай оказывает РФ нелетальную военную помощь и экономическую поддержку, Пекин это отрицал и пытался переложить ответственность за войну в Украине на Вашингтон. В течение последних дней со стороны США звучал публичные требования к Китаю не помогать России летальным оружием.

Вас также могут заинтересовать новости: