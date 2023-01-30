Ранее стало известно, что китайские компании оказывают РФ экономическую и военную помощь.

Власти США заявили, что Китай оказывает РФ нелетальную военную помощь и экономическую поддержку.

Пекин, комментируя эти обвинения, попытался переложить ответственность за войну в Украине на США, пишет Bloomberg.

В частности, в китайском МИД заявили, что Вашингтон должен прекратить поставки оружия Украине.

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"[Китай] никогда не подлил бы масла в огонь, тем более не стал бы использовать кризис. США – это те, кто начал украинский кризис, и самый большой фактор, подпитывающий его. Вместо того, чтобы размышлять о собственных действиях, США сеют паранойю и указывают пальцем на Китай. Мы отвергаем такой беспочвенный шантаж и не будем сидеть и смотреть, как США наносят ущерб законным правам и интересам китайских компаний", – заявил в понедельник официальный представитель министерства иностранных дел Мао Нин на брифинге для прессы.

Позиция Пекина относительно войны в Украине

Официальные лица Китая неизменно повторяют, что КНР выступает за прекращение огня, прекращение войны и мирные переговоры. В течение продолжительного времени Китай воздерживался от любой критики в адрес РФ в связи развязанной ею кровавой войны против Украины.

В сентябре ситуация изменилась. Тогда было публично объявлено, что лидер Китая Си Цзиньпин лично выразил российскому диктатору Владимира Путину обеспокоенность затянувшейся войной. В октябре после массированного обстрела Украины Китай публично призвал к деэскалации и диалогу. В ноябре Си Цзиньпин предостерег Россию от применения ядерного оружия и угроз ее использования и заявил на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что Пекин готов к сотрудничеству для прекращения войны в Украине.

Военная помощь Китая России - что стоит знать

Экс-посол США и член санкционной группы "Ермак-Макфол" Майкл Макфол ранее подчеркивал, Китай непублично поддерживает санкции против России, отказывается ей помогать, предоставлять технологии.

Однако в последние недели все чаще появляется информация о том, что Китай предоставляет помощь агрессору. По информации Bloomberg, речь идет о нелетальной военной помощи и экономической помощи, что не является массовым отклонением от западных санкций в отношении России. К примеру, по информации CNN, китайские компании продают России бронежилеты и каски.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что американская сторона уже выразила китайскому правительству обеспокоенность по этому поводу.

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