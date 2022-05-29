Воины королевской бригады уничтожили российских оккупантов с техникой и показали процесс.

Воины 24 омбр имени короля Даниила разгромили военную технику оккупантов вместе с личным составом.

Видео появилось в Facebook бригады.

"Наши любимые колыбельные видео для настоящих украинцев. Ничто так не успокаивает перед сном, как минус несколько врагов", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как меткий выстрел украинской "Стугны" моментально "поджарил" тяжелую технику оккупантов. На броне перемещались несколько оккупантов. Потери уточняются.

Как сообщал УНИАН, в полностью разрушенном Рубежном на Луганщине украинские защитники из 24 ОМБр имени короля Даниила уничтожили российскую БРДМ-2-боевую разведывательно-дозорную машину.

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