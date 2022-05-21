Оккупанты пытались убежать, но снаряд украинского РПГ был быстрее.

В полностью разрушенном Рубежном на Луганщине украинские защитники из 24 ОМБр имени короля Даниила уничтожили российскую БРДМ-2 - боевую разведывательно-дозорную машину.

Об этом сообщил председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

"Как же хорошо оно горит. Мы не в городе, но наблюдаем каждый шаг орков. Все видим. Уничтожим каждого", - написал он.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай показал полностью разрушен российскими оккупантами Рубежное: уцелевших зданий нет, во дворах - кладбища.

Напомним, за минувшие сутки противотанковые подразделения 80-й десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили восемь единиц техники оккупантов. Часть танков и боевых машин сожгли с помощью украинского ПТРК "Стугна-П".

Война Российской Федерации против Украины: справка

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и другие стратегические объекты, а стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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