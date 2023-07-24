Ханно Певкур убежден, что обсуждения в прессе не ускорят наступление ВСУ.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур не согласен с тезисом, что украинское контрнаступление продвигается медленно.

В интервью "РБК-Украина" он призвал Запад давать больше оружия Киеву.

"Я считаю, что не нужно увеличивать дополнительно давление на украинцев, поскольку вы сами знаете, что делать. Вы также знаете, что хотели бы продвигаться вперед быстрее. Однако это не помогает на поле боя, поскольку на поле боя надо принимать решение согласно ситуации. Я понимаю, почему возникают трудности, почему возникают вызовы, но открытое обсуждение этого в медиа не помогает", - сказал Певкур.

Видео дня

Министр выразил надежду, что в этом году Украина сможет одержать победу в войне против РФ.

"Надеюсь, что победа придет в этом году. Придет или нет? Конечно, Путин может закончить эту войну немедленно, забрав свою армию обратно в Россию, и тогда война завершится", - добавил Певкур.

Контрнаступление ВСУ

ВСУ в течение последних суток продолжали контрнаступление по меньшей мере на трех направлениях - и имеют определенные успехи.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что еще очень рано оценивать успехи украинского контрнаступления.

Западные СМИ писали о проблемах продвижения ВСУ, в частности защитники Украины сталкиваются с минированием полей.

Вас также могут заинтересовать новости: