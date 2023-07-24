ВСУ, в частности, продвигались в районе запада Донецкой и востока Запорожской областей, а также атаковали оккупантов под Бахмутом.

ВСУ в течение последних суток продолжали контрнаступление по меньшей мере на трех направлениях - и имеют определенные успехи.

Институт изучения войны (ISW) геолоцировал кадры от 22 июля, указывающие на продвижение ВСУ в районе запада Донецкой и востока Запорожской областей - в районе Старомайского (в 9 км к югу от Великой Новоселки).

В то же время рашистские "военкоры" также утверждают, что ВСУ продвигаются в районе Приютного (в 14 км юго-западнее Великой Новоселки).

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На других кадрах, тоже от 22 июля, как отмечают аналитики, видно незначительное продвижение украинских защитников в западной части Запорожской области в районе Каминского. Тогда как россияне пишут о якобы атаках ВСУ к югу от Орехово в районе Работино.

Некоторые российские и украинские источники утверждали, что ВСУ вели наступление на южном и северном флангах Бахмута и якобы продвигались в районе Хромового (непосредственно к западу от Бахмута).

По предварительным данным ISW, с начала полномасштабного вторжения России Украина освободила уже около 53% территории, которая была захвачена оккупантами с февраля 2022 года.

Контрнаступление ВСУ - ситуация на фронте

Уже второй месяц продолжается контрнаступление ВСУ. В первые недели украинским войскам удалось показать значительные успехи в освобождении населенных пунктов, однако далее продвижение замедлилось.

Как выяснилось, командованию пришлось менять тактику наступления из-за значительных укреплений российских оккупантов и минных полей, что привело к большим потерям ВСУ в солдатах и технике. Сейчас украинское войско показывает ограниченные успехи, а Генштаб в каждой сводке подчеркивает, что прежде всего заинтересовано в сохранении жизней как можно большего количества защитников.

Отдельно, на Бахмутском направлении инициатива остается за Вооруженными силами Украины, хотя и российские военные оказывают там отчаянное сопротивление. В течение 23 июля там произошло 18 боестолкновений, 126 оккупантов уничтожены, 170 получили ранения, 6 взяты в плен.

Чтобы "сбить градус" наступления ВСУ, российское командование стянуло"мясо" на Купянское направление. Впрочем, все атаки защитники успешно отбивают.

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