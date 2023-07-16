Издание отметило, что ВСУ мешает не только отсутствие поддержки с воздуха и глубокая сеть оборонительных сооружений, построенных россиянами.

Через пять недель после начала контрнаступления ВСУ стало очевидно, что оно продвигается очень медленно и на это есть одна очень весомая причина - противопехотные мины.

Как пишет издание New York Times (NYT), поля, которые должны пересечь украинские военные, усеяны десятками типов мин - пластиковых и металлических, по форме напоминающих банки из-под жевательного табака или газировки, с красочными названиями вроде "ведьма" и "лист".

Также, отметило издание, ВСУ мешает отсутствие поддержки с воздуха и глубокая сеть оборонительных сооружений, построенных россиянами. Но именно огромное количество мин, растяжек, мин-ловушек и самодельных взрывных устройств заставило украинские силы застопориться в нескольких километрах от того места, откуда они начали.

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"Я не мог представить себе ничего подобного. Я думал, что мины будут лежать рядами, но ими заполнены целые поля, повсюду", - сказал изданию военный по имени Сергей.

NYT напомнило, что мины долгое время были одной из основ российских войн: они широко применялись в Афганистане, Чечне и на ранних этапах боевых действий в Украине, начиная с 2014 года. Но нынешние минные поля на юге Украины обширны и сложны.

"Чтобы обезвреживать мины, должна быть хорошая мотивация и хладнокровие", - сказал Максим Присяжнюк, специалист по разминированию. Он прочесывает поля ночью перед наступлением пехоты.

Распространенной тактикой россиян является то, что Присяжнюк назвал "уловкой для идиотов": закапывание противопехотных мин перед растяжкой для нацеливания на солдата, который может попытаться обезвредить растяжку.

К более сложным взрывчатым веществам относятся так называемые прыгающие мины, которые, если на них наступить, выскакивают и разбрасывают шрапнель, поражая всех вокруг. Россияне также используют мины, приводимые в действие тонкими растяжками желтого цвета, которые если иж потревожить, могут взорваться и разбросать шрапнель.

При этом Присяжнюк подчеркнул, что опасность взрывов существует даже тогда, когда пути разминированы. По его словам, оккупанты часто запускают ракеты, которые разбрасывают над расчищенной территорией небольшие труднозаметные зеленые пластиковые мины-листья, также называемые минами-бабочками.

Один из военных медиков в пункте стабилизации недалеко от фронта отметил, что мины являются основной причиной ранений военных.

Издание отметило, что на юге ВСУ атакуют как минимум на трех направлениях, но пока не прорвали основные линии обороны россиян. Мины - не единственная трудность, с которой они сталкиваются. По мере продвижения украинские военные выходят за пределы досягаемости некоторых своих систем ПВО и становятся уязвимыми перед вертолетами россиян.

Контрнаступление ВСУ

Украина начала контрнаступление с целью освобождения своих территорий в начале лета. Однако к настоящему моменту операция замедлилась. При этом Генштаб и западные эксперты отмечают успешность действий ВСУ.

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