Он выразил мнение, что когда ВСУ развернут все резервы, тогда можно будет смотреть на результаты.

Еще очень рано оценивать успехи украинского контрнаступления, но США и союзники дали Украине "все, что нужно", для его успеха.

Об этом он заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Голос Америки. "Мы говорили, что это будет тяжело... Россияне подготовили серьезные и укрепленные линии защиты. Украинцы пробиваются через них", - подчеркнул госсекретарь.

Он добавил, что, по его мнению, украинцы, "имеют уже все для успеха".

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"Когда они развернутся и начнут действовать, все силы, которые были обучены за последние месяцы, оборудование, которое предоставили им..., думаю, все это будет иметь существенное значение и приведет к изменениям", – высказал мнение Блинкен.

Перед этим координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что украинским военным сейчас больше всего нужны четыре пункта: артиллерия, боеприпасы, противовоздушная оборона и бронетехника.

"По всем четырем пунктам мы оказали чрезвычайную поддержку с беспрецедентной скоростью. Это четыре способности, которые им нужны больше всего", - сказал Кирби.

Он уточнил, что истребители F-16, на которых уже начали тренироваться украинские пилоты, поступят в Украину до конца года.

Украинское контрнаступление

О подготовке к контрнаступлению начали говорить еще с зимы. Его изначально прогнозировали на весну, но операция так и не началась. Только в начале лета ВСУ пошли в контрнаступление. Им сразу удалось освободить немало украинской земли от оккупантов, а затем движение вперед замедлилось. Как отметили зарубежные эксперты это вызвано тем, что россияне заминировали буквально каждый клочок земли.

Издание The New York Times писало, что через пять недель после начала контрнаступления ВСУ стало очевидно, что освобождение территорий Украины продвигается медленно из-за большого количества противопехотных мин. Газета отметила, что поля, которые должны пересечь украинские военные, усеяны десятками типов мин - пластиковых и металлических, таких, что по форме напоминают банки из-под жевательного табака или газировки, с названиями вроде "ведьма" и "лист".

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