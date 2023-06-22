Также Украине передают военный госпиталь и медоборудование.

Эстония объявила о новом пакете военной помощи Украине, в который включено оборудование для разминирования и борьбы с дронами, медицинское оборудование. Об этом сообщается в официальном Twitter Министерства обороны Эстонской Республики.

Кроме того, в рамках пакета совместно с Исландией передают полевой госпиталь.

"Эстония решила прислать Украине очередной пакет военной помощи: военный госпиталь в сотрудничестве с Исландией; медицинское оборудование; техника для разминирования; противодронное оборудование", - говорится в сообщении.

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Как известно, Эстония первой из европейских стран разработала правовой механизм конфискации замороженных активов России для восстановления Украины.

Военная помощь Украине - последние новости

Накануне премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш анонсировал, что Рига отдаст Украине весь свой флот вертолетов. По словам чиновника, его правительство потратило более 1,3% ВВП на поддержку Украины, среди которых 1% - обеспечение военных нужд ВСУ на фронте.

Также стало известно, что вертолеты ВСУ оснастят самыми современными сенсорами обнаружения и самозащиты. Это значительно улучшит "глаза" украинским авиаторам. Такие системы защищают экипажи от широкого спектра угроз, особенно ракет "земля-воздух" и "воздух-воздух".

Кроме того, 20 июня о военной помощи объявила Португалия. В транш войдут БТР и гаубицы. Также с вооружением для украинского войска поможет и Болгария.

Тогда как 21 июня Германия передала боеприпасы для артиллерии, в частности, 155-мм высокоточные управляемые боеприпасы (их количество не указывается), 2 тысячи обычных снарядов 155 мм. ВСУ передадут и защитные и специальные средства (6 машин для охраны границы); средства логистики (2 бронированных тягача HX81 для тяжелых полуприцепов, прежде всего танков Leopard 2A7, с двумя полуприцепами).

Того же дня Коалиция западных стран предварительно определилась со страной, в которой будут стартовать учения украинских пилотов на истребителях F-16.

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