МИД высказывает решительный протест из-за одобрения Центральной избирательной комиссией РФ решения о привлечении населения временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины к запланированным на сентябрь выборам.

Министерство иностранных дел Украины призывает Российскую Федерацию отменить решение о привлечении украинского населения оккупированного Донбасса к участию в выборах в Государственную Думу, которые состоятся в сентябре.

Об этом говорится в заявлении МИД.

"Министерство иностранных дел Украины высказывает решительный протест в связи с принятием Центральной избирательной комиссией РФ решения о привлечении населения временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины к запланированным на сентябрь этого года выборах в Государственную думу Федерального собрания РФ путем участия в электронном голосовании", - отмечается в заявлении.

В этой связи сказано, что такие действия российской стороны, наряду с незаконной организацией выборов в Госдуму на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, являются грубым нарушением норм и принципов международного права, Конституции и действующего законодательства Украины.

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Также сказано, что организация избирательного процесса на оккупированной территории Украины и привлечение к нему местного населения, которому принудительно было навязано российское гражданство, ставит под сомнение легитимность результатов выборов.

"Несмотря на все попытки Украины стабилизировать ситуацию в зоне конфликта, российская сторона пренебрегает усилиями, которые предпринимаются в рамках "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы для поиска действенных путей урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта на основе международного права и уважения суверенитета Украины", - отметили в МИД.

Кроме того, в МИД отмечают, что последние действия РФ являются особенно циничными ввиду деградации ситуации в зоне конфликта, которая вызвана регулярными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских оккупационных сил, а также дальнейшим ухудшением гуманитарного и социально-экономического положения на временно оккупированных территориях Украины.

При этом внешнеполитическое ведомство призывает международное сообщество осудить этот шаг России, не признавать результаты этих выборов на временно оккупированной территории Украины, а также усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию с целью прекращения ею международно-противоправных деяний против суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Украина требует от Российской Федерации отменить все неправомерные решения, касающиеся временно оккупированных территорий и прекратить предпринимать шаги, направленные на дальнейшую интеграцию населения временно оккупированных территорий Украины в политическое и социально-правовое пространство РФ", - говорится в заявлении.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает процесс получения российских паспортов жителями ОРДЛО.

По данным секретаря СНБО Алексея Данилова, на сегодняшний день российские паспорта получили около 630 тыс. граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях Донбасса.

Автор: Виталий Саенко