Утвержденные ранее стабилизационные графики отключений отменены, вместо этого вводятся локальные ограничения потребителей в пределах областей.

Из-за повреждений в результате сегодняшних обстрелов критически важных объектов ситуация в энергетике осложнилась.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что сегодня утром враг вновь нанес массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Новые повреждения осложнили ситуацию в энергосистеме Украины.

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"Стабилизационные графики почасовых отключений, которые были введены с 6 часов утра во всех регионах, сейчас отменены. Для ликвидации аварий, вызванных последствиями ракетных обстрелов, в отдельных регионах операторами распределительных сетей (облэнерго) введены локальные ограничения потребителей в пределах областей", - говорится в сообщении.

В дальнейшем величина необходимого ограничения потребителей будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме.

"Укрэнерго" призывает граждан экономить электроэнергию для того, чтобы помочь энергетикам как можно быстрее вернуть свет.

"Друзья, мы снова просим вас о помощи. Наши ремонтные бригады уже начали ликвидацию повреждений там, где это разрешили военные. Помочь им может каждый, у кого сейчас есть свет. Экономное потребление электроэнергии поможет удержать баланс в энергосистеме и не допустить аварийных повреждений электросетей из-за перегрузки", - призвали в компании.

Справка УНИАН. Аварийные отключения могут быть: во-первых, экстренными, которые связаны с военными действиями. Они могут произойти, если из-за обстрелов повреждены или разрушены энергообъекты. Во-вторых, локальными, когда энергосети на конкретной ограниченной территории выходят из строя.

Аварийные отключения невозможно предсказать, для них не существует графиков.

Стабилизационные отключения происходят для балансировки работы энергосетей по графикам. Такие отключения инициирует НЭК "Укрэнерго". Это происходит, когда объем генерации становится меньше объема потребления. Или инфраструктура настолько повреждена, что не может передавать потребителям необходимую мощность. Поэтому пока идет ремонт, поставку света необходимо временно ограничивать.

Удар по энергосистеме Украины 31 октября:

31 октября, утром российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины.

Оккупанты ударили по 18 объектам в 10 регионах Украины. "Прилеты" были зафиксированы в Харькове, Днепре, Павлограде и Киевской области.

Часть Киева осталась без энергоснабжения, а 80% — без воды.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что для ударов по Украине 31 октября Россия использовала 50 крылатых ракет класса Х-101/Х-555, которые запускали бомбардировщики Ту-95/Ту-160. Воздушным силам ВСУ удалось сбить 44 из 50 вражеских ракет.

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