По ее словам, все больше российских женщин выступают против того, чтобы их мужья и сыновья погибали на войне в Украине.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объяснила, почему россияне легче воспринимают смерти мобилизованных заключенных, чем законопослушных мобилизованных.

Об этом она сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, что в России якобы в ближайшее время может происходить волна массовой мобилизации.

"У россиян ситуация сложная. Потому что общество не одобряет такие решения и все больше российских женщин против того, чтобы их мужья и сыновья здесь погибали. И цели их непонятны для них, потому что это мы ведем справедливую войну и мы защищаемся", - отметила Маляр.

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Так, в Украине, добавила она, люди понимают, почему происходит мобилизация, и "украинцы хотят защищать свою землю, а россияне деморализованы в этом смысле". Заместитель министра отметила, что открыто проводить мобилизацию в России уже не могут, им приходится выискивать разные способы для того, чтобы ее проводить, но скрыто.

"Один из инструментов избежания прямого конфликта с обществом – это мобилизация осужденных лиц и привлечение осужденных лиц, в том числе, к частным военным компаниям... здесь очень интересный расчет, потому что когда гибнут, по их – преступники, осужденные люди, то в обществе меньше по этому поводу волнений", - пояснила Маляр.

Так, добавила заместитель министра, это воспринимается российским обществом лояльнее, чем когда гибнут законопослушных мобилизованные люди.

"Поэтому россияне сейчас - действительно, у них есть сложности с мотивацией. И они выискивают любые способы для того, чтобы продолжать мобилизацию", - сказала она.

Мобилизация в России

Ранее российский адвокат, правозащитник Николай Полозов рассказал, что Кремль из-за катастрофических потерь на фронте хочет мобилизовать на войну, которую государство-агрессор развязало против Украины, сотни тысяч россиян. По некоторой информации, на войну могут дополнительно отправить до 700 тыс. человек.

Полозов отмечает, что пока Кремль сделал ставку на вербовку наемников из мест лишения свободы, как это происходило через частную военную компанию "Вагнер", а сейчас "тюремным призывом" занимается Министерство обороны России. Также в Украину отправляют воевать контрактников, которые вместе с заключенными частично перекрывают потери российской армии.

По данным аналитиков, в Кремле боятся реакции на новую волну мобилизации со стороны других российских чиновников и российского общества в целом. При этом администрация Путина приказала росСМИ не освещать новую волну мобилизации.

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