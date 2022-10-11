Советник ОП объяснил, для чего это нужно было российскому диктатору.

С военной точки зрения Россия ничего не добилась массированным обстрелом Украины.

Такое мнение высказал советник Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным на YouTube.

Он считает, что российский президент Владимир Путин искал повод для эскалации, чтобы справиться с общественным мнением.

"Особенно его интересует мнение той группы, с которой он непосредственно соприкасается. Это ближнее окружение: силовики, олигархи, которые смотрят на его способность еще держать руль", - объяснил он.

Советник ОП сообщил, что обстрел украинских городов России обошелся примерно в 300 миллионов долларов.

"Они ничего не добились с военной точки зрения. Большинство из этого будет восстановлено в ближайшее время или уже восстановлено. И что? А мир настроили против себя радикально. И те люди, с которыми они могли заигрывать на Западе, которые в последнюю неделю там качали тему, что нужно договориться с РФ, у них не осталось аргументов. С кем вы хотите договариваться, с теми кто бьет по гражданской инфраструктуре?" - сказал Арестович.

Он считает, что результатом обстрела станет расширение санкций и ускорение поставок оружия и ПВО Украине.

"Ущерб от этого "веселого залпа" будет сильно превышать любую вообразимую пользу для РФ и Путина. Это действие на внутреннюю повестку", - добавил он.

Ракетная атака России на Украину

Как сообщал УНИАН, 10 октября россияне осуществили масштабную ракетную атаку на Украину.

Они запустили 84 крылатых ракеты, а также 24 беспилотника, среди которых 13 иранских дронов "Шахид-136".

Мировые лидеры в ответ на массированный ракетный обстрел призвали передать Украине больше вооружения. Германия уже объявила об отправке Украине системы ПВО IRIS-T.

Представители министерств обороны со всего мира соберутся на срочную встречу в рамках формата "Рамштайн". Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о созыве срочного заседания G7.

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