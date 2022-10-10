Остальные будут доставлены в 2023 году.

В ответ на сегодняшний ракетный террор Украины со стороны Российской Федерации Германия объявила об отправке первой из четырех систем ПВО IRIS-T нашему государству. Представители Минобороны ФРГ заявили, что недавние удары в очередной раз доказывают важность поставок комплексов противовоздушной обороны.

Соответствующая информация появилась на официальном аккаунте Бундесвера в Twitter.

"Германия поставляет первую из четырех систем ПВО IRIS-T SLM в Украину. Недавние российские ракетные удары по Киеву и другим городам показывают, насколько важны средства ПВО для самообороны Украины", — сообщили в Министерстве обороны Германии.

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Заявление Бундесвера наглядно подтверждает сегодняшняя статистика от Генштаба. В рамках массированного удара по мирным городам Украины рашисты выпустили 83 ракеты. Из них 43 удалось сбить силам противовоздушной обороны.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт уточнила, что отправка первой системы пройдет в ближайшие несколько дней, а еще три IRIS-T SLM Украина получит только в 2023 году.

Поставки IRIS-T SLM в Украину: что известно

В начале октября министр обороны Германии Кристине Ламбрехт прибыла на юг Украины и встретилась со своим коллегой Алексеем Резниковым. Она заявила, что "в ближайшие дни" состоятся поставки ПВО в нашу страну.

Изначально ФРГ пообещала доставить в Украину одну IRIS-T SLM. Однако в августе канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал передачу трех дополнительных систем ПВО указанного типа.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявляла, что вторую IRIS-T SLM Украина получит еще в этом году, а третью и четвертую — в начале следующего. Однако теперь планы изменились.

В начале сентября Резников сообщил, что украинские военные заканчивают обучение по использованию германских систем ПВО.

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