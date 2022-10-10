На заседании запланировано выступление президента Украины, в котором он расскажет о террактах РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о созыве срочного заседания G7.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Договорились с Олафом Шольцом, канцлером Германии, которая председательствует в G7, о созыве срочного заседания группы", - отметил он.

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По словам президента, на заседании запланировано его выступление, в котором он расскажет о терактах РФ.

"Также обсудили усиление давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры", - добавил Зеленский.

Ракетный удар России по Украине 10 октября

Напомним, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 75 ракет. 41 из них обезврежена украинской системой противовоздушной обороны, сообщил сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный.

Комментируя ракетный удар РФ , президент Украины Владимир Зеленский заявил о погибших и пострадавших людях: "229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли".

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