Политики решительно осуждают атаку России по мирным городам и призывают передавать Украине больше оружия.

Мировые лидеры прокомментировали массированный ракетный обстрел Украины со стороны России, который произошел утром 10 октября 2022 года, и призвали передавать Украине больше оружия.

Реакции политиков на ракетный удар собрал УНИАН.

"Варварство РФ не знает границ. Киев и другие украинские города снова обстреляны российской армией. Они целятся по центрам городов, жилым домам, по дорогам в час пик. Это спонсируемый государством терроризм в чистом виде. Украине нужно больше оружия, чтобы победить это зло", – отметил президент Литвы Гитанас Науседа. Видео дня

Не менее эмоционально прокомментировал обстрел и президент Эстонии Алар Карис.

"Подумайте об этом, когда укладываете своих детей спать ночью: украинские дети вынуждены спать, когда ракеты бьют по их родным городам. Их родители не знают, будет ли у них семья и дом утром. Киев и несколько других городов подверглись атаке России рано утром", – написал он в Twitter.

На массированный удар также отреагировал Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Жозеп Боррель.

"Глубоко шокирован нападениями России на мирных жителей в Киеве и других городах Украины. Таким действиям не место в ХХІ веке. Я строго осуждаю их. Мы с Украиной. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС приближается", – подчеркнул он.

Глава Европарламента Роберта Мацола заявила, что этот обстрел "снова показывает миру, с каким режимом мы столкнулись".

"Режим, который нацеливает без разбора. Такой, который обрушивает на детей террор и смерть. Это криминал. Они будут привлечены к ответственности. Украина победит. Европа не отведет взгляда", – добавила Мацола.

Прокомментировал обстрел и госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Права человека универсальны. Вот почему мы считали важным быть соавтором резолюции по привлечению Кремля к ответственности за ухудшение ситуации с правами человека", – написал он.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал увеличить поставки оружия Украине.

"Обстреливая Киев и Запорожье, Россия показывает свою трусость и истинную природу террористического государства. Необходимы дополнительные поставки оружия для Украины, чтобы остановить эту войну и Россию", - подчеркнул политик.

Президент Молдовы Мая Санду в свою очередь решительно осудила ракетную атаку России.

"Решительно осуждаю продолжающийся массированный ракетный удар по украинским городам, включая Киев. Варварство, терроризм и убийство невинного гражданского населения должно немедленно прекратиться", – отметила лидер Молдовы.

Массированный обстрел Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, утром 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Во время атаки зафиксировали "прилеты" в Киеве и еще в 14 регионах страны.

По данным Национальной полиции погибли по меньшей мере 10 украинцев, еще около 60 получили ранения. Кроме того, ГУР Минобороны Украины сообщило, что российские оккупационные войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2 и 3 октября.

Российский диктатор Владимир Путин признал обстрел объектов критической инфраструктуры в Украине. Он пригрозил новыми ударами, фактически признав, что утренний террор украинских городов связан с подрывом Крымского моста.

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