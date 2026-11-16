ЕС ударил санкциями по банковскому и нефтяному секторам РФ, руководителям Wildberries и Ozon

Ограничения введены из-за постоянных российских ударов по критически важной гражданской инфраструктуре Украины.

Совет Европейского Союза ввел дополнительные санкции против 12 физических и 101 юридического лица, причастных к финансированию войны России против Украины и поддержке российского "теневого флота".

Как говорится в пресс-релизе на сайте Совета ЕС, санкции введены в ответ на неизбирательные атаки против Украины, особенно её гражданской инфраструктуры. В частности, почти 50 российских банков и финансовых учреждений добавлены в санкционные списки.

"Путем постепенного ужесточения и расширения санкций против банковского сектора России Европейский Союз перекрывает финансовые каналы, которые обрабатывают государственные доходы и финансируют военные усилия России", – отмечается в сообщении.

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Кроме того, ЕС ужесточает меры, направленные на электронную торговлю в России. Под санкции попали единственный акционер российского гиганта розничной торговли Wildberries Татьяна Ким и Александр Чачава, контролирующий пакет акций Ozon – еще одной крупной российской компании в сфере электронной торговли.

Также под санкции попали компании и бизнесмены из нефтяного и энергетического секторов РФ. Соответствующие энергетические компании управляют российскими нефтеперерабатывающими заводами и нефтяным терминалом в Санкт-Петербурге, а также ведут деятельность в сегменте разработки и добычи нефти.

Вместе с тем санкции вводятся против ряда компаний из ОАЭ, Китая, Сейшельских островов и Омана, которые являются покупателями нефтепродуктов российского происхождения, а также в отношении некоторых бизнесменов, владеющих или управляющих судами "теневого флота", на которые распространяются ограничения ЕС, и незаконно перевозят российскую нефть.

Санкции вводятся в связи с подрывом или угрозой территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на предоставление подсанкционным лицам экономических ресурсов. Также предусмотрен запрет на въезд в ЕС для физических лиц.

Санкции против России – последние новости

В октябре около 1,6 тысячи представителей российского военно-промышленного комплекса попали под санкции.

В сентябре представители Евросоюза договорились продлить на три года действие санкций против России, которые распространяются на 3 тысячи физических и юридических лиц. Однако из санкционного списка исключили двух российских олигархов.

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