Он отмечает, что Москва этими ударами не достигла ни одной военной цели, зато украинские защитники получили дополнительную мотивацию быстрее изгнать врага.

Министр обороны Украины Алексей Резников относительно сегодняшнего обстрела Украины российскими оккупантами отмечает, что эта атака свидетельствует о растерянности и нервозности россиян.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Для сегодняшнего массированного обстрела российскими войсками гражданских объектов в мирных украинских городах есть проверенное историей определение: это хуже чем преступление - это ошибка. Это ошибка, к которой Кремль вынудили успехи наших воинов", - отметил министр.

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Он подчеркнул, что все, кто отдавал преступные приказы ударить ракетами и дронами, непременно будут наказаны.

"Россияне и раньше били ракетами по энергетической инфраструктуре, жилым домам, школам и больницам в Украине. Но сегодняшняя массированная атака красноречиво свидетельствует об их растерянности и нервозности. Ведь она контрпродуктивна и будет иметь для России разрушительные последствия", - подчеркнул Резников.

Во-первых, пояснил он, Москва не достигла никакой военной цели. "Наоборот - наши защитники и защитницы получили дополнительную мотивацию быстрее изгнать врага, который обстреливает города в тылу, где живут их близкие", - отметил чиновник.

Во-вторых, добавил он, "теперь не нужны никакие дополнительные аргументы, чтобы доказывать: Россия - это государство-террорист, государство спонсор терроризма". "Все, кто после этого попытается сотрудничать с РФ, отрицать террористическую сущность московского режима, будут иметь очевидные проблемы с объяснениями", - отметил Резников.

Более того, заметил он, все "русские лоялисты", открытые и "гибридные" агенты влияния на Западе теперь оказываются на перепутье: они "должны либо осудить людоедские действия Кремля, либо поддержать их". "Избегание четкой позиции - это фактическая поддержка преступлений", - написал министр и добавил, что это касается и российских деятелей.

В-третьих, отмечает Резников, если в последние месяцы в разговорах с партнерами Украине приходилось искать способы не допустить "усталости" от Украины, то теперь "русские все сделали за нас". "Они четко показали, что сознательно устраивают гуманитарный кризис, который ударит не только по Украине, а по всей Европе", - отметил чиновник.

Он добавил, что уничтожение инфраструктуры жизнеобеспечения может спровоцировать новые волны беженцев - сотни тысяч людей, которые вернулись из Европы, могут быть вынуждены снова искать там спасения.

"На этом фоне значительно проще объяснять, зачем нам очень быстро нужно дополнительное оружие, прежде всего-средства ПВО и ПРО... Предоставив силам обороны Украины больше средств, можно существенно снизить уровень угрозы с воздуха", - подчеркнул Резников.

Чиновник добавил, что в ближайшие дни во время встреч в формате "Рамштайну" и в штаб-квартире НАТО "будет нужно меньше слов". "Русские сами делают, чтобы максимально расширить перечень законных целей для нейтрализации рисков", - подытожил он.

Российский массированный удар по Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 10 октября, российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных удары по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях.

От террористической атаки погибли 12 человек, более 80 ранены или травмированы.

Ранее российский диктатор Владимир Путин признал нанесение удара по украинским городам и объектам критической инфраструктуры. Он пригрозил Украине новыми ударами, фактически признав, что утренний террор украинских городов связан с подрывом Крымского моста.

Известно, что Украину атаковали высокоточными ракетами. В частности, ракет Х101 и Х555 запускали со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона. Также применили ракеты "Калибр" из Черного моря, "Искандер", "С-300" и "Торнадо".

Известно, что число погибших в результате массированных атак Российской Федерации по украинским городам составляет 11 человек.

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