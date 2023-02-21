Представитель Воздушных сил сказал, что противовоздушная оборона усилена современными западными комплексами.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины считают, что враг не будет массово применять авиацию в годовщину вторжения РФ в страну 24 февраля.

"Многие эксперты говорят о каких-то сотнях самолетов. Ну не будет такого. Так никто не воюет, это не Вторая мировая война", - сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Спикер пояснил, что сорок российских аэродромов расположены на разном расстоянии от границы с Украиной. Та группировка авиации РФ, которая находилась на аэродромах в начале агрессии, примерно в том же количестве остается, а утраченную технику дополняют.

Видео дня

"Поэтому если говорить о массированной атаке на Киев сотнями самолетов - этого не будет", - сказал он.

Игнат пояснил, что противовоздушная оборона усилена современными западными комплексами.

Угроза применения авиации Россией

Как сообщал УНИАН, ранее Игнат заявлял, что 23-24 февраля возможны нестандартные действия врага, обострение, несколько волн атак. Несмотря на то, что украинские военные уже сбили почти 300 самолетов и около 300 вертолетов, враг может пополнять потерянные борта, подтягивая технику из середины страны.

Напомним, в ГУР Минобороны сообщили, что Россия спрятала свою боевую авиацию от ударов Вооруженных сил Украины по меньшей мере в 200 км от границы с Украиной. Эти силы в первую очередь могут быть использованы на Донбассе.

Накануне Financial Times со ссылкой на данные западной разведки писал о накоплении РФ самолетов и вертолетов вблизи украинской границы. Военный аналитик, майор запаса Нацгвардии, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман говорил, что РФ сосредоточила у нашей границы 300 вертолетов и около 400 самолетов.

В Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что Россия хоть и имеет мощную авиационную группировку, но у Украина есть, чем их бить. Там отметили, что количество стянутых Россией самолетов не изменилось с начала вторжения, они находятся на 40 аэродромах в Беларуси, РФ и оккупированной Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: