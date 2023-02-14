Как свидетельствуют данные разведки, переданные союзникам по НАТО, Россия накапливает самолеты и вертолеты у границы с Украиной.

Западная разведка сообщает, что Россия накапливает вблизи украинской границы самолеты и вертолеты. Это свидетельствует о том, что Москва может задействовать авиацию для поддержки наземного наступления своих войск, которое захлебывается.

Американские чиновники рассказали Financial Times, что это побудило союзников Украины сделать как можно более быструю доставку систем ПВО и артиллерийских боеприпасов нашей стране приоритетом.

Как свидетельствуют данные разведки, переданные союзникам по НАТО, Россия накапливает самолеты и вертолеты у границы с Украиной. Журналисты отмечают, что во вторник на встречах со странами-союзниками, поддерживающими Украину, министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул угрозу, которую составляют оставшиеся значительные военно-воздушные силы России.

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"Он очень ясно дал понять, что у нас мало времени, чтобы помочь украинцам подготовиться к наступлению, и что у них достаточно специфические потребности", - рассказал американский чиновник, добавив, что российские наземные войска достаточно истощены, из-за чего Москва может превратить наступление в воздушное сражение.

В то же время сам Остин на пресс-конференции подчеркнул, что США не видят неизбежных признаков грядущей "массированной воздушной атаки". Однако он добавил, что Вашингтон и его союзники направляют в Украину как можно больше средств противовоздушной обороны.

"Мы знаем, что у России есть серьезные самолеты ... и осталось много возможностей", – сказал Остин.

Глава Пентагона отметил, что средств ПВО, которые имеются у Украины, было "недостаточно, и мы будем продолжать давить, пока не получим больше, потому что эта угроза существует".

"Мы хотим убедиться, что у них есть возможность защитить себя в случае, если Россия решит ввести в бой свои военно-воздушные силы", – резюмировал американский министр.

Новое наступление РФ: что известно

Аналитики Института изучения войны отмечают, что большое наступление России затрудняется из-за недостаточного уровня подготовки мобилизованных солдат, составляющих большинство нынешнего состава российской армии. Эксперты ссылаются на данные украинской стороны о том, что Россия уже в третий раз вынуждена доукомплектовывать 155-ю бригаду морской пехоты, понесшую тяжелые потери под Угледаром.

При этом в Генштабе ВСУ заявили, что участились случаи, когда мобилизованные российские военнослужащие из некоторых подразделений отказываются идти в наступление. Из-за этого мобилизованных мужчин с временно оккупированных Россией территорий Донецкой области снимают со второй и третьей линий и отправляют на полигоны.

В то же время военный эксперт Петр Черник подчеркнул, что российские оккупанты не имеют сил и средств для масштабного наступления по всей линии фронта. Однако он отметил, что россиян нельзя недооценивать.

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