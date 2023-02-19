Оккупанты могут использовать авиацию для поддержки своих наземных сил на востоке Украины.

Россия спрятала свою боевую авиацию от ударов Вооруженных сил Украины минимум в 200 км от границы с Украиной, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, ссылаясь на комментарий своего представителя Андрея Юсова изданию "Kyiv Post".

"Боевая авиация страны-террориста размещена в основном на территории РФ, по меньшей мере в 200 км от государственной границы Украины вне досягаемости огня украинских сил", — отметил Юсов.

При этом он добавил, что эти силы в первую очередь могут быть использованы на Донбассе. "Наступление России на востоке продолжается, и это реализация плана Путина по захвату до конца марта территорий Донецкой и Луганской областей", – сказал Юсов.

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Представитель ГУР отметил, что попытка Москвы завоевать восточные регионы Украины терпит неудачу – с самолетами или без них. "России не удастся реализовать этот план. Чтобы защитить Украину, нам нужно усилить не только нашу ПВО, но и авиацию в частности", – добавил Юсов.

Россия "стягивает" авиацию - что известно

Накануне Financial Times со ссылкой на данные западной разведки писал о накоплении РФ самолетов и вертолетов вблизи украинской границы.

Утверждается, что это свидетельствует о том, что Москва может задействовать авиацию для поддержки наземного наступления своих войск, который захлебывается. По этой же причине Запад сделал приоритетом передачу Украине средств ПВО.

Представитель ВВС ВСУ Юрий Игнат говорит, что в командовании "удивлены" данными разведки, на которую ссылался Financial Times. По его словам, речь идет о сотнях самолетов и вертолетов. В начале вторжения 24 февраля их было 750 единиц. Однако это количество может меняться в зависимости от поставленных задач: "Они пытаются авиацию больше наоборот рассредоточить вглубь территории России, чтобы в случае какой-либо возможной последующей "бавовны" избежать большего поражения этой авиационной техники".

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