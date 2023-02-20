Украинские воины могут сбить большинство вражеских самолетов, отметил военный эксперт.

Российская Федерация может максимум отправить на Киев около 100 самолетов в несколько волн.

До украинской столицы способны долететь только пять вражеских самолетов, рассказал военный летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан во время общения с российской журналисткой Юлией Латыниной.

"Даже если бы вся авиация России была подготовлена до максимального уровня выполнения боевых задач, даже в составе полков, бригад - в зависимости от деления, то на Киев не заходили бы все самолеты, просто это невозможно выполнить технически... Потому максимум, сколько бы они могли на Киев отправить, - это…, ну, пусть 100 самолетов, в несколько волн", - отметил эксперт.

По его словам, враг в течение дня может запустить несколько волн самолетов - всего около сотни бортов, но большинство из них будут уничтожены.

"Ракет если у нас 80-85% (сбивают - Ред.), то самолетов мы собьем 90-95%. То есть из сотни самолетов пять могли бы прорваться на Киев реально… обратно они бы точно не ушли - на обратном ходе их бы... сбили", - добавил Свитан.

Война России и Украины - что нужно знать

Военный аналитик, майор запаса Нацгвардии, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман говорил, что РФ сосредоточила возле нашей границы 300 вертолетов и около 400 самолетов. По словам Романа Свитана, враг стянул к границе 700-800 самолетов.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что противник спрятал свою боевую авиацию в 200 км от границы с нашей страной.

Позже в Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупредили, что 23-24 февраля противник может пойти на обострение, способен действовать нестандартно, есть угроза нескольких волн атак.

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