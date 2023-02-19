Количество стянутых Россией самолетов не изменилось с начала вторжения, они находятся на 40 аэродромах в Беларуси, РФ и оккупированной Украине.

У России есть мощная авиационная группировка, но у Украины есть, чем их бить.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона. По его словам, перед "сакральными датами", в том числе и перед годовщиной полномасштабного вторжения, уровень напряжения в информационном пространстве растет.

"И уже и уважаемые издания советуют, куда нам контрнаступать, когда защищаться. Я думаю, что наше высшее военное руководство прекрасно знает, что делать в тот или иной момент", - сказал Игнат.

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Он также напомнил, что последние несколько дней одной из популярных тем для обсуждения является якобы стягивание российской авиации к границам.

"Здесь ничего не изменилось с начала агрессии. Они как стянули на первых порах около 750 самолетов, так они примерно в таком количестве там и находятся. Но не на границах с Украиной, ни в коем случае, а на тех 40 аэродромах, которые использует оккупант для агрессии против Украины. Это разное расстояние, разные аэродромы: и в оккупированном Крыму, и на оккупированной территории материковой Украины, и в России и Беларуси", - отметил спикер ПС ВСУ.

По словам Игната, уничтоженную украинскими военными авиацию оккупанты просто заменяют на другие борта.

"Поэтому, да, противник имеет мощную авиационную группировку. Но мы имеем, чем их бить, в том числе и здесь - в Украине, и ждем новую подмогу", - добавил он.

Война в Украине: российская авиация

Недавно Financial Times со ссылкой на данные западной разведки писал о накоплении РФ самолетов и вертолетов вблизи украинской границы.

Как утверждается, что это свидетельствует о том, что Россия может задействовать авиацию для поддержки захлебывающегося наземного наступления своих войск.

В ВСУ заявили, что "удивлены" данными о стягивании авиации РФ к границе с Украиной. В то же время по данным ГУР, Россия спрятала свою боевую авиацию от ударов Вооруженных сил Украины минимум в 200 км от границы с Украиной.

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