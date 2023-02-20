Военные подчеркнули, что ситуация контролируемая.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупредили, что 23-24 февраля возможны нестандартные действия врага, обострение, несколько волн атак.

Как отметил на брифинге спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, могут быть определенные провокации и 23 февраля, "потому что у них это сакральная дата – день защитника отечества", и 24 февраля – в годовщину вторжения оккупантов на украинскую землю.

"Ожидать можно в эти дни несколько волн атак", - сказал Игнат.

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При этом он подчеркнул, что важно сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры во время объявления тревоги.

"Надо ожидать и нестандартных действий врага, и возможного обострения", - отметил Игнат.

Он подчеркнул, что рассказы о скоплении самолетов врага у границ Украины - "это старая история", ситуация контролируется.

"Мы уже неоднократно говорили, что это около 40 аэродромов на оккупированной территории, в том числе в Крыму, Беларуси и РФ. Эти аэродромы принимают различные типы авиации, которая используется против Украины. То количество, которое враг накопил в начале агрессии, оно сохраняется и сейчас. Это более 700 летательных аппаратов в целом", - отметил он.

Игнат добавил, что несмотря на то, что украинские военные уже сбили почти 300 самолетов и около 300 вертолетов, враг может пополнять потерянные борта, подтягивая технику из середины страны.

"Но уничтоженные борта - это самое новое, что было у РФ", - отметил он. При этом акцентировал , что самолеты - "это не танки, не артиллерия и не личный состав, подтянуть авиацию до границ невозможно, ибо для авиации нужны аэродромы".

Массированный ракетный удар по Украине - последние предупреждения

На протяжении последних дней все чаще звучат предупреждения о том, что российские захватчики могут прибегнуть к массированным атакам по Украине в связи с приближением "сакральных дат" – 23 февраля (День Советской Армии) и 24 февраля (годовщина полномасштабного вторжения в Украину). Советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк прогнозировал, что враг может нанести удары в три волны с целью продемонстрировать, что якобы еще есть "порох в пороховнице".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов утверждал, что Россия планирует массированную атаку 24 февраля - в годовщину вторжения в Украину, и подчеркивал, что мы готовы к этим ударам.

Российская пропаганда тем временем угрожала применением авиации, которую до этого не задействовали. Комментируя эти угрозы, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что это запугивание не будет иметь последствий.

По состоянию на утро 20 февраля было известно, что на дежурстве в Черном море находится один корабль-ракетоноситель, общий залп – 4 ракеты.

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