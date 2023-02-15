Военный аналитик оценил существующую угрозу.

Российские войска сосредоточили около 400 самолетов и 300 вертолетов у границы с Украиной.

"По всей вероятности, они попытаются атаковать с воздуха. Но мы, к сожалению, еще не успеем поставить на вооружение истребители F-16 или другие. Поэтому придется бороться с этими самолетами нашими средствами противовоздушной обороны и теми самолетами, которые у нас есть", - рассказал военный аналитик, майор запаса Нацгвардии, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, пишет 24 канал.

По его словам, у России достаточно большое количество самолетов - более 2 тысяч.

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У Украины на сегодняшний день примерно в 10 раз меньше самолетов, чем у России, добавил Гетьман. Он считает, что, если россияне начнут атаковать с воздуха, то это может принести им определенную пользу в поддержке наступления по суше.

Россия стягивает авиацию к границе с Украиной - что сообщалось

Как писал УНИАН, по данным западной разведки, Россия накапливает вблизи украинской границы самолеты и вертолеты. Это свидетельствует о том, что Москва может задействовать авиацию для поддержки наземного наступления своих войск, которое захлебывается.

По мнению главы украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, вероятность такого серьезного сценария рассматривалась союзниками Украины. Поэтому и один из основных пунктов помощи нашей стране - это средства ПВО, которыми ВСУ смогут отражать агрессию россиян с воздуха.