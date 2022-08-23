Украина сообщила МАГАТЭ о новых обстрелах ЗАЭС.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси не исключает возможность посещения миссии МАГАТЭ Запорожской атомной электростанции в ближайшие дни.

Об этом говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ.

В нем сказано, что Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии, что возобновленные обстрелы в последние дни нанесли дополнительный ущерб в районе Запорожской АЭС.

В частности, в результате обстрелов в субботу (20 августа) и воскресенье (21 августа) была повреждена инфраструктура ЗАЭС, включая лабораторные и химические помещения. Кроме того, обстрел в понедельник (22 августа) повредил трансформаторы соседней теплоэлектростанции, вызвав отключение линии электропередач, соединяющей эту станцию с ЗАЭС. Это продолжалось несколько часов, после – восстановили.

"Эти инциденты демонстрируют, почему МАГАТЭ должно отправить миссию на Запорожскую АЭС как можно скорее. Я продолжаю очень активно и интенсивно консультироваться со всеми сторонами, чтобы эта жизненно важная миссия МАГАТЭ могла состояться без дальнейших задержек. Присутствие МАГАТЭ поможет стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью и охраной на площадке и уменьшит риск серьезной ядерной аварии в Европе. Ожидается, что миссия состоится в течение следующих нескольких дней, если текущие переговоры увенчаются успехом", – сказал Гросси.

Как писал УНИАН, 22 августа российские оккупанты обстреляли Запорожскую ТЭС, расположенную во временно оккупированном Энергодаре. Впоследствии стало известно о гибели мужчины в результате обстрела в районе Запорожской ТЭС.

Напомним, что российские захватчики оккупировали часть Запорожской области. В частности, город Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, крупнейшая АЭС в Европе. Они неоднократно обстреливали территорию станции и повредили ряд объектов.

Евросоюз и более 40 стран мира призвали Россию немедленно вывести свои войска и персонал из ЗАЭС.

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